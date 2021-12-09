Çatıdan malzemeler düştü, anne ve bebek ölümden döndü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kaldırımda bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte yürüyen anne ölümden döndü. 5 katlı binanın üst katında yapılan çalışma esnasında yukarıdan düşen malzemeler, yolda bebek arabasıyla gitmekte olan anne ve çocuğunun üzerine düştü.

Olay, 6 Aralık Pazartesi günü Karasu ilçesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında çalışma yapıldığı esnada, kaldırımda yürümekte olan anne ve bebek arabasının üzerine malzeme düştü. Yaralanan anne, bebek arabasının üzerine düşen malzemeleri kaldırarak çocuğuna yöneldi. Anne ve çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler neticesinde yara alan anne ve çocuğu olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çalışmakta olduğu esnada kadının sesini duyarak dışarıya çıktığını aktaran Sümeyye Baytar, şunları söyledi:

“Normal sıradan bir gündü, tezgahta çalışıyordum. Daha sonra kadın sesini duydum ve kadını dövüyorlar sandım. Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydi, çocuğunu almışlardı elinden ve bayılmak üzereydi. Daha sonrasında ambulans geldi kadını hastaneye götürdüler. Yukarıdaki kaplama düştü kadının başına. Bebek arabası ile kadın gidiyordu, o esnada oldu olay.''

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)