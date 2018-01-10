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Çatıdan düşüp ölen kadın 6 aylık hamile çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da önceki gün üç katlı binanın çatısından düşerek ölen 2 çocuk annesi Şerife Çakar'ın (25) 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

10 Ocak 2018 19:35

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da önceki gün üç katlı binanın çatısından düşerek ölen 2 çocuk annesi Şerife Çakar\'ın (25) 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Yedişehitler Mahallesi Deregümü Caddesi Kiraz Apartmanı\'nda oturan Şerife Çakır, önceki gün saat 09.00 sıralarında üç katlı apartmanın üst katındaki evinin çatı katından yan taraftaki apartmanın çatı katına geçmek için çıktı. İddiaya göre yan binaya geçmeye çalıştığı sırada ayağı kayan Şerife Çakar, düştü. Önce binanın girişinde park halindeki motosiklete daha sonra beton zemine çarpan kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürdüğü evli ve 2 çocuk annesi Şerife Çakır, kurtarılamadı. 
HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hastanedeki kontrolünde Şerife Çakar\'ın 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Şerife Çakar\'la birlikte karnındaki bebeğin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Şerife Çakar ve bebeğinin aynı gün Mevlana Camii\'nde toprağa verildiği kaydedildi. Şerife Çakar\'ın ailesiyle birlikte geçen yıl Aksu ilçesine bağlı Yılanlı köyünden Isparta kent merkezine taşındığı belirtildi.

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