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Çatıdan düşen karın altında kalan kadın öldü

Ölen kadının 71 yaşında olduğu belirtildi

16 Ocak 2019 16:11

Bingöl'de dün gece evinden dışarı çıktığı sırada çatıdan biriken kar yığınının üzerine düştüğü 71 yaşındaki Saime Bor hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Bingöl merkeze bağlı Üçyaka köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde dışarı çıkan Saime Bor, çatıdan düşen kar yığının altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla köye İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla paletli ambulansla ulaşan sağlık görevlileri, kar yığınını temizleyip, altındaki Saime Bor'u çıkardı. Saime Bor'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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