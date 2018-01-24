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Çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde fabrikanın çatısında çalışırken, dengesini kaybedip düşen Süleyman Ender (50) yaşamını yitirdi

24 Ocak 2018 21:44

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde fabrikanın çatısında çalışırken, dengesini kaybedip düşen Süleyman Ender (50) yaşamını yitirdi.
İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde\'de bulunan orman ürünleri fabrikasının çatısında çalışan Süleyman Ender, bir anlık dengesini kaybedip düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine çakılan Ender, ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ender, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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