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Çatıda tehlikeli çalışma

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 4 katlı binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan yağmur oluğu tamir eden 2 işçi, yürekleri ağza getirdi

27 Kasım 2018 15:32

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta 4 katlı binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan yağmur oluğu tamir eden 2 işçi, yürekleri ağza getirdi. 
Kent merkezinde, Sularbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkan 2 işçi, yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi almadan yağmur oluğunu tamir etti. Havanın yağmurlu ve çatının ıslak olması nedeniyle çatıda güçlükle yürüyen işçiler, yürekleri ağza getirdi. İşçilerden birinin düşme riskine rağmen çatının ucuna gelerek eğilip aşağıya baktığı görüldü. Çalışanların halat, baret gibi hiçbir önleme gerek duymayarak oluk tamir etmeye çalışmaları görenleri hayrete düşürdü.

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