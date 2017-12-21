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Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de çıktığı Trakya Üniversitesi yerleşkesindeki bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

21 Aralık 2017 20:13

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de çıktığı Trakya Üniversitesi yerleşkesindeki bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi’ndeki bir eğitim binasının çatısına çıkan bir kedi mahsur kaldı. Kedinin çatıdan inmemesi üzerine üniversite çalışanları, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, binanın çatısına çıkarak, mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi, muayene için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’na götürüldü. Küçük bir yarası olduğu tespit edilen kedi, veteriner hekimler tarafından tedaviye alındı. Yetkililer, tedavinin tamamlanmasının ardından çatıdan indirilen kedinin doğal ortamına bırakılacağını söyledi.

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