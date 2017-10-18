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Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, tek katlı evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

18 Ekim 2017 19:43

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde, tek katlı evin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Öğle saatlerinde, Kaynarca Orta Mahalle Doktor Hasan Akgün Bulvarı\'ndaki tek katlı bir evin çatısına çıkan kedinin inemediğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çatıda mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile çatıya yanaşan itfaiye eri, kediyi alıp, aşağı indirdi.

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