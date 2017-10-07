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Çatıda çıkan yangında izolasyon işçisi öldü

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında ısı yalıtım işçisi 25 yaşındaki Coşkun Arpak, alevlerin arasında kalarak öldü

07 Ekim 2017 18:08

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE\'de 9 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında ısı yalıtım işçisi 25 yaşındaki Coşkun Arpak, alevlerin arasında kalarak öldü.
Selçuk Mahallesi Deniz Sokak\'taki 9 katlı apartmanın çatısında izolasyon çalışması yapılırken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıda bulunan işçiler yangını hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştı. Gelen Niğde Belediyesi itfaiye ekibi de yangına  müdahale etti. Çatıyı kaplayan alevler arasında kalan Coşkun Arpak, kaçamayınca öldü. Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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