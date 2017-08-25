Çatı yangını korkuttu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korkuttu. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Çorlu\'nun Nusratiye Mahallesi Bahçelievler 1\'nci Sokak üzerindeki Halil Şaştum Apartmanı\'nın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede çatının büyük bir bölümünü sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler daha geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erine çevredekiler ayrın getirip içirdi.

Çıkış nedeni itfaiyenin incelemesi sonunda belli olacak yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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