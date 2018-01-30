Çatı yandı, güvercinler telef oldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıda maddi zarar meydana gelirkin, bir bina sakininin beslediği 11 kuş ise telef oldu.

Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'ndeki bir binanın çatısında dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çatısı yanan bina ile bitişikteki binalar boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, binanın bulunduğu cadde girişine gelişigüzel park edilen otomobiller nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bazı otomobiller vatandaşların yardımı ile yol kenarına çekildi. Çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatıda maddi zarara neden olan yangında, bir bina sakinin beslediği kafes içindeki 12 güvercinden 11\'i de telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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