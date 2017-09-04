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Çatı katında korkutan yangın

SAMSUN,(DHA) - SAMSUN'un Atakum İlçesi'nde iki katlı müstakil evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

04 Eylül 2017 18:27

SAMSUN,(DHA) - SAMSUN\'un Atakum İlçesi\'nde iki katlı müstakil evin çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söldürüldü.
Yangın, Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi 351\'inci Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre Bayram A.\'ya ait 2 katlı binanın çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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