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Çatı katında kendini astı

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan Mustafa P

12 Ocak 2018 15:18

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan Mustafa P. (73), çatı katında kendini asarak yaşamına son verdi.
Yenipazar Belediyesi\'nde nikah memurluğundan emekli, evli ve 2 çocuk babası Mustafa P., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Çarşı Mahallesi Yörük Ali Efe Caddesi üzeri 58 numaradaki evinin çatı katında kendini astı. Mustafa P.\'nin cesedini, yakınları buldu. Yapılan inceleme sonrası Mustafa P.\'nin cesedi, morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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