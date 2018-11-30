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Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, üç katlı binanın çatı katında çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, diğer katlara sıçramadan söndürüldü

30 Kasım 2018 00:56

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, üç katlı binanın çatı katında çıkan ve panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi. Üç katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede çatı katını sardı. Bina ve mahalle sakinleri arasında panik yaratan yangına, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, alevler itfaiye ekiplerini çalışmasıyla diğer katlana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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