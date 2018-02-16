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Çatı katına malzeme çekerken düşen işçi öldü

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, inşaat halindeki dört katlı binanın çatı katında makarayla malzeme çekerken dengesini kaybederek beton zemine düşen inşaat işçisi Fatih Arslan (35) hayatını kaybetti

16 Şubat 2018 14:49

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, inşaat halindeki dört katlı binanın çatı katında makarayla malzeme çekerken dengesini kaybederek beton zemine düşen inşaat işçisi Fatih Arslan (35) hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 09.00 Mansuroğlu Mahallesi 292 sokakta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Fatih Arslan, çalıştığı inşaatta makarayla en üst kata malzeme taşırken dengesini kaybetti. Beton zemine düşen Arslan, ağır yaralandı. Arkadaşının düştüğünü gören diğer işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçinin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Arslan\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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