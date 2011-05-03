-ÇATI İSTEYEN ESNAF BELEDİYE BASTI KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 03.05.2011 - Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf, geçici inşa ettikleri binaya çatı yapmalarına müsaade edilmediği gerekçesiyle belediyeye yürüdü. Binaya girmek isteyen esnaf ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Alınan bilgiye göre, Orta Hal mevkisinde bir süre önce belediyenin geçici işgaliye vererek inşaatına izin verdiği bir grup esnaf, çatı yapmasına izin vermediği gerekçesiyle Kahramanmaraş Belediyesine yürüdü. Slogan atarak belediye önünde toplanan esnaf, içeriye girmek istedi. Güvenlik görevlileri esnafın içeriye girmesine izin vermezken, bir süre arbede yaşandı. Belediye binasında toplanan esnaf, ''Belediye bizim çatı yapmamıza izin vermiyor. Yaptığımız mutabakatta çatı yapılması da vardı. Ama zabıta ekipleri 10 gündür izin vermiyor. Kimse halimizi sormuyor. Ne yapacağız? Bu sorunu kim çözecek? Burada 70'e yakın esnaf var. Hepsini biz yaptırdık. Aylık 450 lira da işgaliye parası ödüyoruz. Belediyenin yapacağı işi biz yaptık. Başkandan çözüm bekliyoruz'' diye konuştular. Yaşanan arbede sonrası polis, olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Bu arada esnaf arasından belirlenen 4 kişi, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz'la görüştü. Bir süre daha belediye önünde toplanan esnaf daha sonra sessizce dağıldı. -BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA POYRAZ- Yaşanan arbede sonrası basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Orta Hal'de bir süredir sorun yaşandığını belirtti. Poyraz, ''Biliyorsunuz daha önce buradaki esnafımız Atatürk Bulvarı üzerindeki Belediye Pasajı'nda bulunuyordu. 50 yıldır burada bulunan esnafımıza 3 yıldır boşaltmaları yönünde tebligat gönderiyorduk. Sonunda esnafla mutabakata vardık ve geçici olarak Orta Hal mevkisinde yer gösterdik. Şimdiki yerleri ise geçici. Daha sonra burayı boşaltacaklar. Biz de belediye olarak çatı yapmalarına izin vermiyoruz. Çünkü çatı olursa buradan çıkmaları zor olacak'' dedi. Belediye olarak fedakarlık yaptıklarını kaydeden Poyraz, Yeni Hal bölgesine kooperatif yapılacağını ve esnafın da ihaleye girerek buraya taşınacağını söyledi. Esnafla daha önceden mutabakat yaptıklarını belirten Poyraz, ''Daha önce bir ucube vardı şimdi bir başka ucubeye fırsat vermeyeceğiz. Kararlıyız'' diye konuştu.