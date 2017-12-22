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Çatı Davası'nda 7 kişi tahliye edildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, FETÖ/PDY Çatı Davası'nda, 22'si tutuklu, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi

22 Aralık 2017 23:20

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, FETÖ/PDY Çatı Davası\'nda, 22\'si tutuklu, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bugünkü duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Etkin Pişmanlık Yasası\'ndan faydalanarak itirafçı olan Muğla Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİD) eski Başkanı Sami Çoban\'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında tahliye kararı verdi. 
FETÖ/PDY Muğla Çatı Davası\'nın duruşması, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası\'nın, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen salonunda görülmeye devam ediyor. \'Silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçlamasıyla yargılanan tutuklu 22 sanık, yoğun güvenlik önlemleri altında, cezaevi ring araçlarıyla duruşmanın görüldüğü salona getirildi. Tutuksuz sanıklardan da duruşmaya gelenler oldu. Avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.
Bugün ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, MUSİD eski Başkanı Sami Çoban ile Tahir Palaska, Mustafa Apaydın, Saffet Gökçeoğlu, İlker Kaya, Veysi Yeşilmen ve Hüseyin Turgut\'un tahliye edilmesine karar verdi. 
Tahliye kararının ardından salonda büyük sevinç yaşanırken, duruşma 2 Ocak tarihine ertelendi. 

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