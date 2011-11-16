-Çatapattan ölüme soruşturma AYDIN (A.A) - 16.11.2011 - Aydın'ın Germencik ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci günü, sert bir zemine sürtüldüğünde kıvılcım çıkartan ''çatapat'' adlı kimyasal oyun malzemesinden zehirlendiği ileri sürülen 3 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili yasal işlem yapılacağı açıklandı. Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Murat Ertaş'ın kızı Narin Ertaş'ın 9 Kasım'da rahatsızlandığı, Germencik Devlet Hastanesinde soğuk algınlığı teşhisi ile tedavisinin yapılarak eve gönderildiği belirtildi. 11 Kasım tarihinde şikayetleri devam eden çocuğun Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde detaylı muayene edilmesine rağmen hasta ve hasta yakınları tarafından yabancı cisim alınması ile ilgili herhangi bir ifade kullanılmadığı için hastanın fiziksel bulgularına uyumlu teşhis reçetesi düzenlenerek evine gönderildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''12 Kasım tarihinde şikayetlerin artması üzerine çocuk bir kez daha Aydın'a getirilmiş, uzman hekim tarafından durumu değerlendirilmiştir. Ailenin de çatapat tabir edilen patlayıcı maddeyi elinde gördüklerini ifade etmesi üzerine gerekli tıbbi müdahalenin ardından çocuk Behçet Uz Çocuk Hastanesine sevk edilmiştir. Ancak tüm müdahalelere rağmen yoğun bakımda hasta kaybedilmiştir. Yasa ile belirlenen maytap, çatapat gibi piroteknik maddelerden kaynaklanan kaza ve yaralanmaları önlemek amacıyla bu maddelerin 18 yaşından küçüklere satışının yasaklanması için İl Hıfzısıhha Kurulu kararı alınarak bu karar valiliğimizce tüm kaymakamlıklara gönderilmiştir. Bu karara aykırı olarak satışı yapıp kız çocuğunun ölümüne neden olan esnafla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş gerekli yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca bakanlık müfettişlerince inceleme başlatılmış olup, görevinde ihmali olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.''