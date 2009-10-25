Çatalca’da ilaç fabrikasında yangın

İstanbul’un Çatalca ilçesinde 3 katlı bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çayırbasan yolunda faaliyet gösteren 3 katlı ilaç fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden Çatalca itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine, olay yerine Küçükçekmece, Avcılar, Silivri, Kocasinan, Sefaköy ve Bakırköy itfaiye grupları sevk edildi.

Yaklaşık 2000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgeye tedbir amacıyla sağlık ekipleri gönderildi.