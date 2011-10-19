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Çatalca'da ''domuz eti'' yedirmişler! İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 13:40

-Çatalca'da ''domuz eti'' yedirmişler! İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Çatalca'da bir lokantaya düzenlenen operasyonda, müşterilere bilgisi dışında satıldığı belirlenen 152 kilo 600 gram kaçak domuz eti ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'nın Karacaköy beldesinde faaliyet gösteren bir işletmede, müşterilerine haberi olmadan kaçak olarak domuz eti satıldığının ihbar edilmesi üzerine ilgili birimlere haber vererek çalışma başlattı.  Jandarma, Çatalca Belediyesi Zabıta Amirliği ve Çatalca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince söz konusu işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda, lokantanın mutfak kısmında bulunan dolapta 2 kilo 600 gram, mutfak ardiyesindeki derin dondurucu da ise 150 kilogram kaçak domuz eti ele geçirildi.  Domuz etleri, numune alındıktan sonra Çatalca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Çatalca Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince üzerine kireç döküldükten sonra gömülerek imha edildi. Lokantanın sorumluları hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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