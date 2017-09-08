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Çatak'ta okulların güvenliği masaya yatırıldı

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK, (VAN), (DHA) - VAN'ın Çatak İlçesi'nde düzenlenen toplantıda 2017- 2018 Eğitim ve Öğretim yılında okul ve önlerinde alınacak tedbirler görüşüldü

08 Eylül 2017 17:47

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK, (VAN), (DHA) - VAN\'ın Çatak İlçesi\'nde düzenlenen toplantıda 2017- 2018 Eğitim ve Öğretim yılında okul ve önlerinde alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda Güvenlik Korucularının okullarda görev alması kararlaştırıldı.
Çatak Belediyesi Konferans Salonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül\'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Gündüz, Emniyet Amiri Emre Kayhan, Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, muhtarlar ve ilçede görevli kurum amirleri katıldı. Toplantıda eğitimle ilgili önemli kararlar alınırken, bu kararların başında çocukların Anaokullarına yönlendirilmesi görüşüldü. Konuyla ilgili çalışmaların başlatılması için hazırlıklar yapılırken, okullarda Güvenlik Korucularının görevlendirileceği de görüşüldü. Toplantı da ayrıca okul bahçelerine yabancı kişilerin girmemesi ve kamu malına zarar veren kişilerin kim olduklarına bakmaksızın kendisi ve ailesine adli işlem yapılacağı da görüşüldü.
Toplantıda konuşan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eğitimin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:
\"Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yollardaki güvenlik ilk önceliğimizdir. Tüm güzergahlarda denetimler olacak. Okulların toplu taşıma araçları emniyet ve jandarma tarafından sıklıkla denetime tabi olacak. Bazı şoförler öğrencileri okuldan aldıktan sonra ilçe dışına çıkarak kafalarına buyruk hareket etmesinin önüne geçilecek. İlçe merkezinde bulunan İnternet kafeler mevzuata uygun olup olmadıkları denetlenecek, uygun olmayanlara cezai işlem yapılıp kapatılacak. Şimdiden yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Umarız hep beraber güzel bir eğitim dönemi geçiririz.\"

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