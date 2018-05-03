Çataklı öğrencilere jandarma morali

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN İl Jandarma Komutanlığı, \'Van’ın Saklı Çiçekleri’ projesi kapsamında, Çatak ilçesinde değişik okullarda okuyan 40 öğrenciyi konuk edip, askeri araç ve mühimmatları tanıtıldı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, Van’ın tarihi ve turistik yerlerini de gezme fırsatı bulurken, jandarmanın arama-kurtarma köpeği ‘Kano’nun gösterisini de ilgiyle izlediler.

İl Jandarma Komutanlığı, ‘Van’ın Saklı çiçekleri’ projesi kapsamında, Çatak ilçesinde çeşitli okullarda okuyan 40 öğrenciyi Jandarma Komutanlığı\'nda misafir etti. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve öğretmenlerin de eşlik ettiği ziyarette, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gürpınar öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirip yakından ilgilendi.

Jandarma çevre koruma inceleme ve trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Zırhlı araçlara binme fırsatı da bulan öğrenciler, son olarak jandarmanın arama kurtarma köpeği Kano\'nun gösterini ilgiyle izledi.Öğrenciler, yerde sürünüp, ilginç hareketler yapan Kano isimli köpeğe dokunup hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler, komutanlar tarafından karşılanıp, zırhlı araçlara bindirildi. Komutanlar, zırhlı araçlara binen öğrencilere araçların özellikleri hakkında bilgi verdi.

Jandarma Komutanlğı\'ndaki görevli komutanlar, ellerinde Türk bayrakları ile gelen öğrencilerle yakından ilgilenip hatıra fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, jandarma komutanlığı ziyaretinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ndeki Kedi Evi, Van kalesini gezdikten sonra Edremit İlçesindeki Jandarma tesislerinde misafir edilerek, öğle yemeği ikram edildi.

JANDARMA İLE İLGİLİ ÖNYARGIMIZI KIRDIK

Çataklı öğrenciler, ilk kez askeri bir ortamı yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, \"Kendilerine böyle bir imkan sağlayan Çatak Kaymakamı ve Van İl Jandarma Komutanına teşekkür ediyoruz. Bu ortama girdikten sonra kafamızdaki tüm önyargıları kırdık. Çok güzel ağırlandık. Bel ki de meslek seçimlerinde bizlere rol model olabilecek bir çok kişiyle tanıştık. Bu tür etkinlikler bizim için moral oluyor.” diye konuştular.

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