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Çatak polisinden öğrencilere kek, çikolata ve meyve suyu

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde görev yapan polis ekipleri, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, minik öğrencilere kek, çikolata ve meyve suyu ikram etti

09 Kasım 2017 19:34

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK (Van), (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesinde görev yapan polis ekipleri, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, minik öğrencilere kek, çikolata ve meyve suyu ikram etti.
Çatak Emniyet  Müdürlüğündeki polis ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda  polis ekipleri, ilçe merkezindeki bazı  okulları ziyaret etti. Ekipler, bir araya geldikleri  minik öğrencilere kek, çikolata ve meyve suyu ikram etti. Polis ekipleri, bir süre sohbet ettikleri öğrencilerle  hatıra fotoğraf çektirdi.
Okullara yaptıkları ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Çatak Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Onur Selçuk, ziyaret ettikleri minik öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunduklarını belirterek şöyle dedi:
\"Çocuklarımız bizim için çok önemlidir. Onlar, bizlerin ve bu ülkenin geleceğidir. Zaman zaman geleceğimizin teminatı ortaokul ve liseli öğrencileri ile bir araya geliyoruz. Çeşitli bilgilendirme ve seminerler düzenliyoruz. Bilgilendirme amaçlı yaptığımız seminerlerde aldığımız geri dönüşler çok güzel oluyor. Şimdi de miniklerle bir araya geldik. Çocukların mutluluğunu, güvenini gördüğümüz zaman daha sık gelmek istiyoruz. \'Büyüyünce ne olacaksın\' diye soru sorduğumuzda \'Polis olacağım\' cevabını almamız ise bizi daha fazla onure ediyor.\"

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