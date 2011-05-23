-CAT STEVENS'TAN ÖZGÜRLÜK TALEBİNE DESTEK RABAT (A.A) - 23.05.2011 - Cat Stevens ismiyle daha çok tanınan İngiliz şarkıcı Yusuf İslam, Tunus ve Mısır'daki ''ayaklanmalardan'' sonra Arap-İslam aleminde bir uyanış ve güçlü bir özgürlük talebinin olduğunu söyledi. Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Mawazine Dünyanın Ritmi Festivaline katılan ve burada bir basın toplantısı düzenleyen Yusuf İslam, ''Arap-İslam aleminde olan bitenlere baktığımda, 60'lı yılları hatırlıyorum'' dedi. İngilizce konuşan ve açıklamaları tercüman aracılığıyla Fransızcaya çevrilen Yusuf İslam, ''Arap-İslam alemi uyanıyor. Bir uyanış, güçlü bir özgürlük talebi var. Bu insanlar başkalarının haklarına dokunmadan istedikleri gibi yaşamak istiyorlar'' ifadesini kullandı. 60 ve 70'li yılların tanınmış pop ve folk şarkıcısı Cat Stevens, 1977'de Müslüman olmuştu. Mawazine Festivaline Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Suriyeli Mayada Al Hanavi ve Amerikalı Lionel Richie ve Quincy Jones da katılıyor.