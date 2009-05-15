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Dünya

Casuslukla suçlanan Saberi İran'dan ayrıldı

15 Mayıs 2009 10:47

İran'da casuslukla suçlandığı davada birkaç gün önce serbest bırakılan gazeteci Roxana Saberi ülkeden ayrıldı.

Saberi'nin avukatı Abdulsamed Hurremşahi, çifte vatandaşlığı bulunan 32 yaşındaki gazetecinin sabah erken saatlerinde ülkeden ayrıldığını ve bir Avrupa ülkesine gittiğini bildirdi, ancak gittiği ülkeyi açıklamadı.

Daha önce casusluk suçlamasıyla 8 yıl hapse mahkum edilen Saberi, 4 aylık mahkumiyetten sonra temyiz mahkemesi tarafından görülen davada 2 hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza infazı ertelenen Saberi, pazartesi günü serbest

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