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Dünya

Casuslukla suçlanan kadın gazeteci Viyana'da

15 Mayıs 2009 11:10

İran'da casuslukla suçlanan İran asıllı Amerikalı gazeteci Roxana Saberi, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Saberi'nin ailesi ve bir arkadaşıyla birlikte Viyana'ya geldiği belirtildi.

Amerikalı gazeteci, Viyana'da birkaç gün geçireceğini, neler yaşadığını düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Saberi, kendisini destekleyenlere de teşekkür etti.

Saberi'nin avukatı Abdüssemad Hürremşahi, çifte vatandaşlığı bulunan 32 yaşındaki gazetecinin sabah erken saatlerinde İran'dan ayrıldığını ve bir Avrupa ülkesine gittiğini bildirmiş, ancak gittiği ülkeyi açıklamamıştı.

Akreditasyonu sona erdikten sonra görevine devam etmekten ocak ayında tutuklanan Saberi, daha sonra da casuslukla suçlanmış ve 8 yıl hapse mahkum edilmişti.

4 aylık mahkumiyetten sonra 2 yıla indirilen cezası temyizde ertelenen Saberi, pazartesi günü serbest bırakılmıştı.

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