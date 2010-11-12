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''CASUSLUK'' SORUŞTURMASINDA TAHLİYE TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2010 18:32

-''CASUSLUK'' SORUŞTURMASINDA TAHLİYE TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 8 şüphelinin serbest bırakılmasına yönelik savcılık itirazı ile tutuklanan 7 şüphelinin tahliye taleplerini reddetti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, soruşturma kapsamında ifadelerini aldıktan sonra İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk ettiği 8 şüphelinin, nöbetçi üye hakim tarafından serbest bırakılmasına itiraz etti. Talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, savcılığın bu talebini oy birliğiyle reddetti. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüphelinin avukatları tarafından geçen hafta yapılan ''tutukluluğa itiraz'' taleplerini de değerlendiren mahkeme heyeti, bu talepleri de reddederek, 7 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.   Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüphelilerden 16'sı 28 Ekim 2010 tarihinde tutuklanmıştı.

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