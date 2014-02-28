'Casusluk' soruşturmasında iki asker serbest bırakıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan iki muvazzaf asker sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli Adana Cumhuriyet Başsavcıvekilliğindeki sorgularının ardından bir yüzbaşı ile bir astsubay tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, iki askeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen haftalarda yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli başsavcıvekilliğine "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbaratı Kanunu" kapsamına giren konulara ilişkin çeşitli tarihlerde suç ihbarlarının yapıldığının kamuoyunca bilindiği kaydedilmiş, olayın tüm yönleriyle araştırılıp açıklığa kavuşturulabilmesi için konunun soruşturulmasına karar verildiği belirtilmişti.