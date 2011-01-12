-CASUSLUK SORUŞTURMASINDA ASKERLER ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bir grup muvazzaf asker Beşiktaş'taki İstanbul adliyesine getirildi. Hakim ve Savcıların kullandığı kapıdan adliye getirilen muvazzaf askerlerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'e, ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeleri bekleniyor.