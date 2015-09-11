Casusluk davasında söz tanıkların

Almanya'nın Koblenz kentinde görülen davanın ilk iki duruşmasında, tutuklu

yargılanan 59 yaşındaki

ana sanık Muhammed Taha Gergerlioğlu ile tutuksuz

yargılanan 34 yaşındaki Türkiye kökenli Alman vatandaşı Göksel G. ve Wuppertal’de

ikamet eden diğer sanık, 59 yaşındaki Ahmet Duran Y. hazır bulundu.

Duruşmanın ilk gününde Federal Savcı Bernd Steudl, 50 bin sayfadan fazla olan dava

dosyasına ilişkin iddianamenin özetini okudu. Almanya Federal Savcılığı, üç sanığı

Türkiye adına istihbarat toplamakla suçluyor. Ancak Federal Savcı, iddianameye temel

teşkil eden ipuçları ve kanıtlara göre, Gergerlioğlu ve diğer iki sanığın Türk

istihbaratı

MİT için mi yoksa ona hizmet eden kişi, Türkiye hükümeti veya onun üyeleri için mi

faaliyet yürüttükleri konusunda bir yargıya varamadıklarını vurguladı.

Belçika’daki dördüncü kişi

İddianamede, hakim karşısına çıkartılan üç kişi dışında,

Belçika’da yaşadığı ve

adının Muhammed Ç. olduğu belirtilen bir kişinin daha Gergerlioğlu için çalıştığı

bilgisine yer verildi.

Davanın ilk gününe damgasını vuran olay ise sanık Ahmet Duran Y.‘nin avukatlarının

mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesi oldu. Avukatlar, davaya temel oluşturan

soruşturmanın, Ahmet Duran Y. hakkında 2013 yılında organize suç kapsamında

yürütülen üç soruşturmaya dayandığını söyledi. Ancak bu kapsamda emniyet ve

istihbarat teşkilatlarının elinde olduğu söylenen 4 binden fazla telefon görüşmesi kaydı

ve diğer belgelerin savunma avukatlarına ayrıntısıyla iletilmediğini söyleyip

sunulmasını talep etti.

Darmstadt, Wuppertal ve Bielefeld’de 2013 yılından beri yürütülen soruşturmaların

içeriği ise ikinci duruşmada netlik kazandı. Duruşmanın ikinci gününde ifadesine

başvurulan, Hessen Emniyet Teşkilatı Organize Suç İle Mücadele Masası

komiserlerinden Wolfgang M., Ahmet Duran Y. ile ilgili uyuşturucu, kalpazanlık ve

kara para aklama iddiası ile iki yıldır soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Davada dinlenen en ilginç tanık

Koblenz’deki davada ilk hafta dinlenen en ilginç tanık ise Mainz’da görevli emniyet

mensubu, Türkiye kökenli polis, İslam bilimci ve Türkolog Murat Y. oldu. Murat Y.,

Koblenz‘deki davanın ana sanığı olan Gergerlioğlu hakkında internet ve medyada

araştırma yaptığını ve bulgularına göre edindiği izlenimleri, soruşturmayı yürüten

birime aktardığını söyledi. Ayrıca Murat Y., Gergerlioğlu’nun yakalandığında

üzerinden çıkan notlar ve bazı telefon konuşmalarını da çevirdiğini ve orada adı geçen

kavram ve kişiler konusunda da soruşturmayı yürüten birime görüş belirttiğini söyledi.

Gergerlioğlu’nun üzerinden çıkan notlarda ise ağırlıklı konunun Kürtler,

KCK, PKK

veya ordu mensubu kişilere ait bilgilerden oluştuğu dikkat çekti.

IŞİD karşıtı gösteriden fotoğraf

Kürtler ve Ezidiler, Koblenz'deki davada dinlenen Aziz A. adlı, Türkiye’den gelen din

görevlisi bir tanığın verdiği ifadenin de ana konusu oldu. Bu kişinin, Ağustos 2014'te

Bielefeld’de Ezidiler ve Kürtlerin düzenlediği IŞİD karşıtı bir gösteriden çekilmiş bir

fotoğrafı, Gergerlioğlu’nun kurduğu ileri sürülen, "Yeni İstanbul Medeniyeti“ YİM

adlı, kapalı bir Whatsapp grubunda neden paylaştığı ele alındı. Bu paylaşım,

Koblenz’deki davanın iddianamesinin casusluk temeline dayandırılmasında rol

oynayan on maddeden birini oluşturması açısından önem taşıyor.

Aziz A. adlı din görevlisi

tanığın, polisteki ifadesi ile mahkemede verdiği ifadenin farklı

oluşu da dikkat çekti. Aziz A.‘nın, Gergerlioğlu hakkında yürütülen soruşturmada

verdiği ilk ifadede, onun Türkiye'den bir 'makam' adına, Yurtdışı Türkler ve Akraba

Topluluklar için çalıştığını söylediği yer almıştı. Ancak Koblenz’de

verdiği ifadede

tanık, bunu sadece tahmin olarak belirttiğini kaydetti. Bu ifade, Gergerlioğlu’nun

Türkiye adına çalıştığı yönündeki iddia açısında Federal Savcılık için önem

taşıyordu.

Davaya 16 Eylül 2015 çarşamba günü devam edilecek.