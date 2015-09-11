Casusluk davasında söz tanıkların

Almanya'nın Koblenz kentinde görülen davanın ilk iki duruşmasında, tutuklu
yargılanan 59 yaşındaki
ana sanık Muhammed Taha Gergerlioğlu ile tutuksuz
yargılanan 34 yaşındaki Türkiye kökenli Alman vatandaşı Göksel G. ve Wuppertal’de
ikamet eden diğer sanık, 59 yaşındaki Ahmet Duran Y. hazır bulundu.
Duruşmanın ilk gününde Federal Savcı Bernd Steudl, 50 bin sayfadan fazla olan dava
dosyasına ilişkin iddianamenin özetini okudu. Almanya Federal Savcılığı, üç sanığı
Türkiye adına istihbarat toplamakla suçluyor. Ancak Federal Savcı, iddianameye temel
teşkil eden ipuçları ve kanıtlara göre, Gergerlioğlu ve diğer iki sanığın Türk
istihbaratı
MİT için mi yoksa ona hizmet eden kişi, Türkiye hükümeti veya onun üyeleri için mi
faaliyet yürüttükleri konusunda bir yargıya varamadıklarını vurguladı.
Belçika’daki dördüncü kişi
İddianamede, hakim karşısına çıkartılan üç kişi dışında,
Belçika’da yaşadığı ve
adının Muhammed Ç. olduğu belirtilen bir kişinin daha Gergerlioğlu için çalıştığı
bilgisine yer verildi.
Davanın ilk gününe damgasını vuran olay ise sanık Ahmet Duran Y.‘nin avukatlarının
mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesi oldu. Avukatlar, davaya temel oluşturan
soruşturmanın, Ahmet Duran Y. hakkında 2013 yılında organize suç kapsamında
yürütülen üç soruşturmaya dayandığını söyledi. Ancak bu kapsamda emniyet ve
istihbarat teşkilatlarının elinde olduğu söylenen 4 binden fazla telefon görüşmesi kaydı
ve diğer belgelerin savunma avukatlarına ayrıntısıyla iletilmediğini söyleyip
sunulmasını talep etti.
Darmstadt, Wuppertal ve Bielefeld’de 2013 yılından beri yürütülen soruşturmaların
içeriği ise ikinci duruşmada netlik kazandı. Duruşmanın ikinci gününde ifadesine
başvurulan, Hessen Emniyet Teşkilatı Organize Suç İle Mücadele Masası
komiserlerinden Wolfgang M., Ahmet Duran Y. ile ilgili uyuşturucu, kalpazanlık ve
kara para aklama iddiası ile iki yıldır soruşturma yürütüldüğünü söyledi.
Davada dinlenen en ilginç tanık
Koblenz’deki davada ilk hafta dinlenen en ilginç tanık ise Mainz’da görevli emniyet
mensubu, Türkiye kökenli polis, İslam bilimci ve Türkolog Murat Y. oldu. Murat Y.,
Koblenz‘deki davanın ana sanığı olan Gergerlioğlu hakkında internet ve medyada
araştırma yaptığını ve bulgularına göre edindiği izlenimleri, soruşturmayı yürüten
birime aktardığını söyledi. Ayrıca Murat Y., Gergerlioğlu’nun yakalandığında
üzerinden çıkan notlar ve bazı telefon konuşmalarını da çevirdiğini ve orada adı geçen
kavram ve kişiler konusunda da soruşturmayı yürüten birime görüş belirttiğini söyledi.
Gergerlioğlu’nun üzerinden çıkan notlarda ise ağırlıklı konunun Kürtler,
KCK, PKK
veya ordu mensubu kişilere ait bilgilerden oluştuğu dikkat çekti.
IŞİD karşıtı gösteriden fotoğraf
Kürtler ve Ezidiler, Koblenz'deki davada dinlenen Aziz A. adlı, Türkiye’den gelen din
görevlisi bir tanığın verdiği ifadenin de ana konusu oldu. Bu kişinin, Ağustos 2014'te
Bielefeld’de Ezidiler ve Kürtlerin düzenlediği IŞİD karşıtı bir gösteriden çekilmiş bir
fotoğrafı, Gergerlioğlu’nun kurduğu ileri sürülen, "Yeni İstanbul Medeniyeti“ YİM
adlı, kapalı bir Whatsapp grubunda neden paylaştığı ele alındı. Bu paylaşım,
Koblenz’deki davanın iddianamesinin casusluk temeline dayandırılmasında rol
oynayan on maddeden birini oluşturması açısından önem taşıyor.
Aziz A. adlı din görevlisi
tanığın, polisteki ifadesi ile mahkemede verdiği ifadenin farklı
oluşu da dikkat çekti. Aziz A.‘nın, Gergerlioğlu hakkında yürütülen soruşturmada
verdiği ilk ifadede, onun Türkiye'den bir 'makam' adına, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar için çalıştığını söylediği yer almıştı. Ancak Koblenz’de
verdiği ifadede
tanık, bunu sadece tahmin olarak belirttiğini kaydetti. Bu ifade, Gergerlioğlu’nun
Türkiye adına çalıştığı yönündeki iddia açısında Federal Savcılık için önem
taşıyordu.
Davaya 16 Eylül 2015 çarşamba günü devam edilecek.