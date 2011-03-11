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Casusluk çetesinde yabancı istihbarat bağlantısı

Türkiye'nin askeri sırlarını ele geçirip sattığı ileri sürülen casusluk çetesiyle ilgili ilk kez somut bir yabancı istihbarat bağlantısı tespit edildi.

11 Mart 2011 02:00

T24 - Türkiye'nin askeri sırlarını ele geçirip sattığı ileri sürülen casusluk çetesiyle ilgili ilk kez somut bir yabancı istihbarat bağlantısı tespit edildi. 'Yunan Gizli Servisi'nin, devşirdiği ajanlarla kritik askeri bilgileri ele geçirdiği öne sürüldü.

Türkiye'ye ait kritik askeri sırları ele geçirip sattığı ileri sürülen şantaj çetesiyle ilgili ilk kez somut bir dış istihbarat bağlantısı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten özel yetkili savcılık, Yunan Gizli Servisi EYP'nin, TÜBİ- TAK üzerinden devşirdiği ajanlarla askeri proje, istihbarat ve ihale bilgilerini ele geçirdiğini ortaya çıkardı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

Georgios Amoutzopoulos casus Yunan Gizli Servisiİddialara göre casuslukta kilit isim Georgios Amoutzopoulos adlı bir Yunan vatandaşı. Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getiren espiyonaj-kontrespiyonaj (casusluk-karşı casusluk) operasyonu Mayıs 2009'da Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) TÜBİTAK'tan gelen bir ihbarla başladı. Casusluk çetesi davasında yargılanan TÜBİTAK görevlisi Yücel Çipli ile Amoutzopoulos'un eşi Birdem Çetinkaya bilgi sızdırma faaliyetlerinin deşifre olduğunu anlayınca aklanmak için MİT'e ayrıca ihbarda bulundular. Daha önce gelen ihbar doğrultusunda harekete geçen MİT, TÜBİ- TAK çalışanı Birdem Çetinkaya'nın, Yunan sermayeli bir Türk bankasında çalışan Yunan uyruklu eşi Georgios Amoutzopoulos üzerinden ajan olarak devşirildiğini belirledi. Yani gündemi sarsan askeri casusluk şebekesi, bundan iki yıl önce aslında MİT tarafından deşifre edilmişti. Birdem Çetinkaya'yı Mayıs 2009'da sorgulayan MİT'in kontrespiyonaj birimi devşirme faaliyetine karşı gerekli önlemleri aldı. 


EGE İLE İLGİLİ BELGELER 

Savcılığın tespitlerine göre şebekenin Yunanistan ayağında, askeri casusluk soruşturma kapsamında sorgulanan Yücel Çipli, Merdan Metin, Birdem Çetinkaya, Aysam Akses, Cüneyt Hakan Bağcıoğulları, Ali Sabri Şanal ile Aysam Akses'in sevgilisi Evrim Duyal yer alıyor. Savcılığa göre Amoutzopoulos çifti, TÜBİTAK, Aselsan ve Havelsan gibi milli askeri projeler üreten kurumların henüz AR-GE safhasındaki ya da hazır durumdaki çalışmalarını ve ihale bilgilerini ele geçirip Yunanlara veriyordu. Sızdırılan bilgi ve belgeler daha çok Yunanistan'la Türkiye arasında sürtüşme yaratan konuların başında gelen Ege'deki askeri durumla ilgili. Savcılığın elde ettiği bulgular, MİT'in ulaştığı istihbaratlarla örtüşüyor. Savcılığın tespitlerine göre kritik askeri sırlar, TÜBİTAK'ta gizli projeler üzerinde çalışan Cüneyt Hakan Bağcıoğulları, Aysam Akses gibi isimler vasıtasıyla önce Yücel Çipli'ye, Çipli üzerinden şebeke lideri olarak bilinen emekli Deniz Albay İbrahim Sezer'e, Sezer tarafından da kurye Birdem Çetinkaya ile eşi Amoutzopoulos'a ve dolayısıyla Yunanistan'a sızdırılıyordu.


 

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