Casusluğu 500 Euro'ya yapıyorlarmış

T24 -

500-1000 Euro alıyorlardı

Ele geçirilen malzemeler

Ankara'nın bilgisi dahilinde

Eymür: Türkiye casus cenneti

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, casusluk iddiasıyla önceki gün gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan tur operatörü 65 yaşındaki N.H, akrabası olan çamaşırhane işletmecisi 42 yaşındaki A.H. ve serbest meslek sahibi 38 yaşındaki İ.Ş'nin, sorguları tamamlandı.Zanlıların evlerinde ele geçen askeri bölgelerle ilgili bilgi, görüntü ve fotoğraflar ile yaklaşık 1 yıldır istihbarat birimlerinin takibinde elde edilen veriler üzerine, sorgulamalarında suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi. Ancak, zanlılar adliye götürülüşleri sırasında, gazetecilere iddiaların asılsız olduğunu söyledi.Zanlıların, Muğla ve İzmir'deki askeri yerleşi k bölgeler, askeri araç hareketliliği, plakaları ve seyir güzergahları, bölgedeki askeri limanlara gelen Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ile Ege Bölgesi'nde TSK'nın gerçekleştirdiği tatbikatlarla ilgili bilgi, görüntü ve fotoğraf temin ettikleri, bu bilgileri maddi menfaat karşılığında başka bir ülke veya ülkelerin birimlerine aktardıkları iddia edildi.Birbirlerinden habersiz olarak hareket eden zanlıların, sıkça yabancı ülkeye giderek bilgi ve belge aktarımı yaptıkları, gelen talep doğrultusunda bazı bölgeleri ve hareketliliği görüntüledikleri, bilgi değerine göre karşılığında 500-1000 Euro arası değişen para aldıkları kaydediliyor.Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda film negatifleri, askeri tesislere ait görüntü ve fotoğraflar, doküman ve krokiler, çok sayıda CD, dizüstü bilgisayar, 4 telsiz, 4 fotoğraf makinesi, 2 video kamera, 11 cep telefonu, 9 sim kart, hafıza kartları, yön gösterme cihazı, ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi.Zanlılardan akraba olan N.H. ile A.H'nin, bilgi aktarımı yaptıkları ülkede yakınlarının yaşadığı da ileri sürüldü.N.H, A.H. ve İ.Ş, sorgularının tamamlanmasının ardından ''Gizli kalması gereken bilgileri siyasi ve askeri casusluk yaparak yabancı bir ülkeye vermek'' suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat birimlerinin uzun süredir devam ettirdikleri takip sonrası, Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde, Muğla Bodrum'da A.H ve N.H'yi ve İzmir'de ise İ.S'yi ''casusluk'' yaptıkları iddiasıyla gözaltına almıştı.

NTV yayınına katılan MİT Kontrterör Dairesi Eski Başkanı Mehmet Eymür, istihbarat çekişmesi, telefon dinlemeleri, MİT'in konumu ve casusluk iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı.



İstihbarat çekişmesi: İstihbarat savaşı gibi gözküyor fakat başka şeyler aramak mümkün, yerli yabancı istihbarat teşkilatlarını ve uzantılarını aramak lazım.Çok zor bir süreçten geçiliyor, insan neye inanacağını şaşırıyor. Yalan yanlış o kadar çok bilgi ortada dolaşıyor ki... MİT teşkilatımızdaki birim, güncel olaylarla uğraşmaktan zayıfladı.



İzmir'de casusluk: Bana biraz garip geldi. Söz konusu birim görev alanının dışına çıkmış gibi geldi. Uzun bir süredir yabancı casus olayı pek yansımıyor. Türkiye, bir nevi casuslar cenneti oldu diye düşünüyorum.

Telefon dinlemeleri: Geçmiş yıllarda da söylemiştim, telefon dinlemeleri çok tehlikeli bir yöne gidiyordu. Herkes birbirini dinliyordu. Asker polisi, polis MİT’i dinler hale geldi. Telefon dinlemeleri istihbaratı da yanıltıcıdır. Telefon dinlemelerine bağlı kalarak istihbarat yapmak yanlış. Yanlışlarla birlikte birçok şey ortaya çıktı, döküldü. Bugün çok tehlikeli bir hale geldi.

Eğer usuller yöntemler değişmediyse, MİT’in asker üzerine bir çalışması yoktur. Tesadüfü şeylerle bir şeyler olursa askerle paylaşırlar. MİT'in Genelkurmay içinde istihbarat çalışması yapması yasaklanmıştır.

Erzurum’daki gerginlik: Basılma olayı olağandışı bir şey olmuş. MİT’in binaları koruma altında olan binalardır. Silahlı güvenlik görevlileri vardır. Daha önceden asker yapıyordu, yavaş yavaş sivile çektiler. İçeriye zorla girme durumu olunca biraz itiş kakış oldu diye duydum. Daha tatsız şeyler olabilirdi.

Asker-hükümet gerilimi: Yabancıların Türkiye’deki unsurları asker ile hükümetin arasın açmak isteyebilir. Bunu körüklemek son derece sakıncalıdır. Bir yere yönlendirmek isteyebilir. Bunu tek bir istihbarat teşkilatı olarak düşünmemek lazım.

CIA’den kuvvetli istihbarat servisleri de vardır. Bir İngiliz, bir Fransız, bir Alman servisi çok etkili servislerdir. Çin ve Rusya’yı kattığımız zaman... Türkiye üzerinde hepsinin kendine göre bir çalışması vardır; olacaktır, olması da gerekir. Türkiye nereye gidiyor falan diye düşünüyorum ama yine de gidiyor işte. İnşallah yine öyle olur, yoksa ürkütücü olur.