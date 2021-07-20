Casus yazılım ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefonuna sızıldığı iddia edildi

Pegasus adlı casus yazılım programına ilişkin ortaya çıkan haberin yankıların devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cep telefonlarından birinin Fas tarafından takip edildiği iddia edildi.

France Info'nun devlet radyosu Radio France'a dayandırdığı haberine göre, Mart 2019'da Faslı bir istihbarat teşkilatı, Macron'un halen kullandığı akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştı.

Euronews'in aktardığına göre; söz konusu numara, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasında "Macronleaks" ile sızdırılmış olsa bile, Emmanuel Macron tarafından kullanılmaya devam ediliyordu. Macron bu numara ile özellikle gazetecilerle iletişime giriyordu.

Macron'un telefonunun Pegasus yazılımı ile takip edilip edilmediğinden emin olmak için telefonu araştırmak gerekirken, Elysee Sarayı'ndan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

Haberde ayrıca, 2019'da Başbakan olan Edouard Philippe'in, dönemin İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve birçok Fransız bakanın telefon numarasının da aynı listede yer aldığı ifade edildi.

Paris Savcılığın'dan soruşturma

Geçtiğimiz gün Paris Savcılığı, Fransız Mediapart gazetesinin kurucu Edwy Plenel ve bazı gazetecilerin, Pegasus yazılımını kullanan Fas tarafından takip edildikleri suçlamalarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Mediapart, Pazar günü paylaştığı bir dizi Twitter mesajında, Fas'ın gizli istihbarat örgütlerinin Pegasus adlı yazımını kullanarak iki gazetecinin akıllı telefonlarının içeriğini ele geçirdiğini açıklamıştı.

Söz konusu iddiaları reddeden Fas ise, iddiaların "temelsiz ve yalan" olduğunu ifade etti.