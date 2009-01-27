Casus uçaklar nisanda geliyor

Milli Savunma Bakanı Gönül İsrail ile yapılan anlaşmanın yürürlükte olduğunu ve 8 insansız hava aracının nisanda geleceğini söyledi.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İsrail ile yapılan ihale sonucu 10 insansız hava aracının (heron) müşterek üretilmesinin halen yürürlükte olduğunu belirterek, ikisinin teslim edildiğini, geri kalan sekizinin ise Nisan ayı sonunda gönderileceğini söyledi.



TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül, "İsrail'den alınması düşünülen heronlar da sıkıntı olduğu söyleniyor? Gerçekten sıkıntı var mı?" sorusuna karşılık, "İsrail'le yapılan ihale sonucu 10 heronun müşterek üretilmesi anlaşması halen yürürlükte. Bunlardan ikisi teslim edildi, testleri yapıldı, şimdi kabul aşamasında. Bunun dışında bize intikal etmiş herhangi resmi bir bilgi yok" dedi.



Gönül, bir gazetecinin, 'Başbakan'ın İsrail ile ilgili özellikle Gazze saldırısının ardından tutumu ve sert eleştirilerden dolayı bu alım gecikebilir mi? Alım ne zaman gerçekleşecek?" demesi üzerine ise "Ben Aralık ayında gittim İsrail'e.. Orada bir takvime bağladık. Kasım ayında gittiğim de ikisini Aralık ayı sonuna kadar göndereceklerdi, gönderdiler. 8 tanesini de Nisan ayı sonuna kadar gönderecekler. Bugüne kadar bazı aksamalar, gecikmeler oldu. Ama Nisan sonuna kadar göndereceklerini tahmin ediyorum" karşılığını verdi.



Türkiye'nin Filistin'e asker göndermesinin gündemde olup olmadığı sorusuna ise Gönül, "Resmi bir talep yok. Geldiği zaman düşünülür" dedi.