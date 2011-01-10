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Dünya

'Casus akbaba' artık özgür

İsrail casusu olduğu şüphesiyle Suudi Arabistan'da yakalanan akbaba özgür bırakıldı...

10 Ocak 2011 02:00

T24 - İsrail casusu olduğu şüphesiyle Suudi Arabistan'da yakalanan akbaba özgür bırakıldı. 

Ayağındaki verici ve yazılı bir not dolayısıyla MOSSAD casusu olduğundan şüphelenilerek Suudi Arabistan'da alıkonulan akbaba özgürlüğüne kavuşuyor. 

İsrail radyosunun verdiği habere göre, Suudi yetkililer, akbabanın serbest bırakılacağını açıkladı. 

Radyo, bir Suudi yetkilinin, akbaba ile ilgili casusluk şüphesine ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirttiğini ve Suudi Arabistan'ın da göçmen kuşların yollarını incelemek amacıyla aynı cihazları kullandığını söylediğini ifade etti. 



Akbaba, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir yerleşim bölgesinde ele geçmiş, ayağındaki "Tel Aviv Üniversitesi" yazılı bant ve verici bulunması yüzünden, İsrail için casusluk yaptığı endişesiyle kuş, Suudi güvenlik yetkililerine teslim edilmişti. 

Kuşun öyküsü Arapça internet sitelerinde yayınlanarak popüler olunca, İsrail'deki Doğal Park Alanları'nın bir Arap görevlisi, haberleri okuyarak ilgilileri bilgilendirmiş, İsrailli yetkililer de vericinin akbabaya göç davranışlarını inceleyen bir proje doğrultusunda takıldığını ve kuşun bir casusluk komplosunun parçası olmadığını açıklamışlardı.


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