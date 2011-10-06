-Castro'nun sağlık durumu iyi MOSKOVA (A.A) - 06.10.2011 - Küba Başsavcısı Dario Delgado Cura, eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Cura, Rusya'nın resmi gazetesi sayılan Rossiyskaya Gazeta'ya yaptığı açıklamada Castro'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Fidel, aleyhindeki tüm dedikodulara karşın iyi durumda" dedi. Venezüellalı köşe yazarı Nelson Bocaranda herhangi bir kaynağa dayandırmadığı açıklamasında, Fidel Castro'nun sağlık durumunun son derece kötü olduğunu ileri sürmüştü. Cura, söz konusu iddianın hatırlatılması üzerine, "Fidel iyi. Düzenli olarak uluslararası konular hakkında makalelerini yazıyor ve çok yakın zamanda da otobiyografisinin yer aldığı bir kitap yayımladı" diye konuştu. Küba'yı 50 yıl yöneten Fidel Castro, sağlık durumundan dolayı yetkilerini 2008 yılında küçük kardeşi Raul'e devretmiş ve o günden sonra da kamuoyu önüne çok nadir çıkmıştı.