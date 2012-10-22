'Castro'nun sağlığı çok iyi'

Eski Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jaua, Küba'nın 86 yaşındaki eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.



Eski Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Elias Jaua, başkent Havana'da, kaldığı otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, eski lider ile özellikle tarımla ilgili konulara ilişkin 5 saat görüştüğünü, otelin bazı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdiklerini belirtti.

Castro'nun sağlık durumunun çok iyi ve bilincinin yerinde olduğunu söyleyen Jaua, eski Küba liderinin gülümseyerek eşi Dalia Soto del Valle ve otel müdürü ile çekilen fotoğrafları da gösterdi.

Aylardır sosyal paylaşım sitelerinde Castro'nun öldüğü ya da sağlık durumunun kötüleştiğine ilişkin söylentiler yer alıyor.

Birçok blog yazarı, Castro'nun 7 Ekim'de tekrar devlet başkanı seçilen yakın dostu Hugo Chavez'i tebrik etmemesine şaşırdığını belirtmişti.

Castro, son olarak mart ayında Papa 16. Benediktus'un Küba'yı ziyareti sırasında çekilen görüntülerde görülmüştü.

Fidel Castro, 1959'da yaptığı devrimle devlet başkanı olmuş, 2006 yılında sağlık sorunları nedeniyle devlet başkanlığı görevini kardeşi Raul Castro'ya devretmişti.