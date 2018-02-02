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Dünya
Deutsche Welle

Castro'nun oğlu intihar etti

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun "Fidelito" olarak bilinen büyük oğlunun intihar ettiği açıklandı. 68 yaşındaki Fidel Angel Castro Diaz-Balart depresyon tedavisi görüyordu.

02 Şubat 2018 12:26

Parti yayın organı Granma gazetesinin yayımladığı haberde ağır depresyonda olan ve tedavi gören 68 yaşındaki Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın Perşembe günü intihar ettiği belirtildi.

Küba yönetiminin alışıldığı üzere intihar eden üyelerinin ölüm haberinde ayrıntılara yer vermemesi nedeniyle Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın intihar haberi Küba'da şaşkınlıkla karşılandı.

Babasına olan benzerliği nedeniyle "Fidelito" (Küçük Fidel) olarak anılan Fidel Angel Castro Diaz-Balart, en az 7 çocuğu olan Fidel Castro'nun Mirtha Diaz-Balart ile evliliğinden olan tek oğluydu.

Eski Sovyetler Birliği'nde nükleer fizik öğrenimi gören Fidel Angel Castro Diaz-Balart, babası tarafından görevden alınana dek 12 yıl Küba'nın nükleer programını yönetmişti.

Castro'suz Küba

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda Küba'yı temsil eden Fidel Angel Castro Diaz-Balart'ın döneminde Küba'da nükleer reaktör kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Castro'nun oğlu Bilimler Akademisi başkan yardımcılığı ve hükümet danışmanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

İki kez evlenen ve üç çocuğu olan Fidel Angel Castro Diaz-Balart, Havana'daki sosyalist rejimin muhalifleri arasında yer alan ve Florida'da sürgün hayatı yaşayan Lincoln ve Mario Diaz-Balart ile anne tarafından akrabaydı.

Babası Fidel Castro 25 Kasım 2016'da yaşamını yitirdiğinde 90 yaşındaydı. Castro Küba'yı 47 yıl yönettikten sonra yetkilerini kardeşi Raul Castro'ya devretmişti. Raul Castro da nisan ayında devlet başkanlığı görevini bırakmaya hazırlanıyor. Böylece Küba 60 yıl sonra ilk kez Castro adını taşımayan bir lider tarafından yönetilecek.

DW, dpa/AG, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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