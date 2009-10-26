Castro'nun kız kardeşi: CIA ajanıydım

Küba liderleri Fidel ve Raul Castro'nun kız kardeşi, ABD'ye sürgüne gitmeden önce ülkesinde CIA ile işbirliği yaptığını açıkladı.



Miami'de yaşayan ve yaklaşık 40 yıldır kardeşleri hakkında açıklama yapmayan 76 yaşındaki Juanita Castro, Meksikalı gazeteci Maria Antonieta Collins tarafından kaleme alınan anılarının yayımlanmasından önce İspanyolca yayın yapan ''Univision-Noticias 23'' televizyon kanalına konuştu.



Küba'da 1950 yılında diktatör Fulgencio Batista'yı deviren Fidel Castro'ya başta destek verdiğini belirten Juanita Castro, ancak abisinin adaya komünizmin getirilmesi ve muhaliflerin idamı gibi izlediği yolun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



Gördüğü adaletsizlikler karşısında inancını yitirmeye başladığını ve Fidel Castro yönetiminin kovuşturduğu kişilere yardım ettiğini anlatan Juanita Castro, rejim karşıtı faaliyetleri nedeniyle Küba'daki durumunun hassaslaştığını kaydetti.



Juanita Castro, bir gün hem kendisine, hem de Fidel Castro'ya yakın bir kişinin kendisine CIA ile işbirliği yapması davetini getirdiğini, ''Önce şok olduğunu, ama yine de evet dediğini'' anlattı.



Collins de böylece Juanita Castro'nun ''Fidel Castro'nun baş düşmanı CIA ile uzun süreli bir ilişkisinin başladığını" ifade etti.



Collins, Juanita’nın sürgüne gitmeden önce CIA’yle çalıştığını belirterek, ''1961'den 1964'e kadar hayatını riske atarak çalışmalar yaptı” dedi.



Juanita Castro, ayrıca abisi Fidel Castro ile son kez annelerinin ölümü sırasında 1963'de Havana'da, Raul ile de sürgüne gitmeden birkaç gün önce 1964'de bir araya gelip konuştuğunu söyledi.