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Spor

Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa şampiyonu

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -  Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonası'nı birincilikle tamamladı

08 Ekim 2017 19:20

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - 

Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonası\'nı birincilikle tamamladı. 
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından 4\'ü toprak 4\'ü asfalt olmak üzere değişik yerlerde yapılan Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, orgazisasyonu 153 puan toplayarak birinci sırada bitirerek Avrupa şampiyonu oldu. 
Düzenlenen organizasyonda şampiyon olduklarını açıklayan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı yaptığı açıklamada, \"Şampiyon olduk. Gerçekten çok zor oldu. Özellikle buradaki 4 gün çok zor geçti. 2 puanla gitti, 3 puanla geldi, geldi gitti ama şampiyon olduk\"  ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
(ÖZEL)
-Serdar Bostancı\'nın açıklamaları
 

(FOTOĞRAFLI)

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