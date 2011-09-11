-Castro: ''Hasta değilim'' CARACAS (A.A) - 10.09.2011 - Küba'nin eski lideri Fidel Castro, Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajda hasta olduğu yolundaki iddiaları reddetti. Venezuela televizyonu, Küba'da yapılan röportajın sadece ses kaydını, 85 yaşındaki Castro'nun fotoğrafları eşliğinde yayınladı. Sesinden neşeli ve iyi olduğu anlaşılan Castro, hasta ve ölmek üzere olduğu yönündeki söylentilere, ''Demeyin. Kimse bana öyle bir şeyden bahsetmedi'' diyerek karşılık verdi. Castro, nisan ayındaki zayıf ve halsiz göründüğü bir Komünist Parti toplantısından bu yana görüntü vermiyordu. Röportaj hakkında yorum yapan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ''Castro, her zamankinden daha canlı ve yaşama isteği her zamankinden daha fazla'' diye konuştu.