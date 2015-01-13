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Dünya

Castro'dan Maradona'ya mektup

Kübalı Devrimci Fidel Castro, Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’ya mektup gönderdi

13 Ocak 2015 12:53

Hakkında 'öldü' iddiaları çıkarılan Kübalı Devrimci Fidel Castro, Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’ya mektup gönderdi.

Maradona, televizyon şovu De Zurda’nın 2'nci sezonunu çekmek için Küba’nın başkenti Havana’da bulunuyor.

Geçtiğimiz Cuma günü medyada Fidel Castro’nun sağlık durumuna dair bir basın toplantısı yapılacağı iddiaları çıkmış ancak Kübalı yetkililer bunu yalanlamıştı.

Kenya eski Devlet Başkanı Raila Odinga’nın oğlu Fidel Castro Odinga’nın ölümü sonrası sosyal medyada yer alan başsağlığı mesajları da sosyal medya kullanıcılarının kafalarını karıştırmıştı.

Son dönemde hakkında sık sık 'öldü' dedikoduları çıkarılan Fidel Castro’nun yeğeni Alejandro Casto Espin, Pazartesi yaptığı açıklamada Küba eski devlet başkanının sağlığının iyi olduğunu belirterek “Böylesi şeylere itibar etmemelisiniz” dedi. 

Fidel Castro en son 21 Ağustos'ta Venezüella cumhurbaşkanı Nicolás Maduro ile görüntülenmişti. Castro'nun kaleme aldığı Ebola konulu makale ise 18 Ekim'de yayınlanmıştı.

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