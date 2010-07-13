Castro'dan ABD'ye uyarı

T24- Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro, bir TV programına katılarak 2006'dan beri en önemli konuşmasını yaptı. Castro, ABD'yi İran'a saldırmaması için uyardı.



Uzun süre kamuoyu önüne görünmeyen ve ilk kez önceki gün Havana'daki Ulusal Bilim Araştırma Merkezi'ni ziyaret eden Küba lideri Fidel Castro, bugün de bir televizyon programına çıktı.



ABD'yi İran'a saldırmaması konusunda uyaran Castro'nun bu konuşması, 2006 yılından beri gerçekleşen en önemli konuşması olarak geçiyor.



Eski Küba lideri konuşmasında ,"Amerika Birleşik Devletleri, İran'da ya da dünyanın herhangi bir başka bölgesinde nükleer silahların yayılması tehlikesini önlemek için pratikte adımlar atmak yerine Orta Doğu'nun petrol bulunan bölgelerini kontrol etmeye çalışıyor. Bunu yaparken de, diğer yolların başarısız olması halinde şiddete başvurma yolunda ilerliyor." dedi.



''Mesa Redondo'' (Yuvarlak Masa) adlı televizyon programına katılan Castro dinlenmiş ve rahat bir görüntü verirken, yavaş konuştuğu ve sesinin pürüzlü olduğu dikkati çekti.



Konuşmasında Kuzey ve Güney Kore sorununa değinen 83 yaşındaki Küba lideri, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.



Programın canlı olup olmadığı açıklık kazanmazken, bahsedilen konular gözönüne alındığında, banttan yayınlanmış olsa da Pazar günü çekilmiş olabileceği belirtiliyor.



2006 yılında ciddi bir ameliyat geçiren Castro o tarihten bu yana nadiren kamuoyu önüne çıkmıştı. Fidel Castro sağlık sorunları nedeniyle iktidarı 79 yaşındaki kardeşi Raul'a devretmişti.