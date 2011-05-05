-CASTRO'DAN "BİN LADİN" ELEŞTİRİSİ HAVANA (A.A) - 05.05.2011 - Küba'nın efsane lideri Fidel Castro, Usame bin Ladin'in öldürülmesi nedeniyle ABD'yi eleştirerek, El Kaide liderinin ailesinin önünde idam edildiğini söyledi. Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili görüşlerini Küba medyasına açıklayan Castro, Amerikan komandolarının Bin Ladin'i öldürmek için Pakistan topraklarına girmesinin, bu ülkenin yasalarını ihlal ettiğini ve itibarını zedelediğini ifade etti. Terörizmin her türlüsünü kınadığını bildiren 84 yaşındaki Castro, dayanışmasını göstermek için ABD'ye 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarını da siyasi farklılıklara rağmen kınadığını hatırlattı. Castro, Bin Ladin'i öldürme ve denize atma kararının, El Kaide liderini "daha tehlikeli birine dönüştüreceğini" dile getirdi.