-CASTRO YİNE ABD'YE ÇATTI HAVANA (A.A) - 28.09.2010 - Küba'nın sağlık nedenleriyle görevini kardeşine devreden efsanevi lideri Fidel Castro, Devrim Savunma Komitelerinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla halka hitap etti. Castro, konuşmasında, ''Devrimimiz, dünyanın en güçlü imparatorluğu olan Yankee imparatorluğuyla karşı karşıya. Bu barbar bir imparatorluk, liderlerinin çoğu da barbardı. Bu en savaşçı imparatorluktur'' ifadesini kullandı. Her zamanki gibi asker yeşili ceketi ve şapkasıyla konuşma yapmaya gelen 84 yaşındaki ''Başkumandan'', ''Kapitalizmin hiçbir ahlaki değeri yoktur, hiçbir etiği yoktur, herşey ticaridir. Bir halkı böyle eğitemezsiniz, onu egoistleştirirsiniz'' dedi. Hala Komünist Parti'nin Birinci Sekreteri olan Castro, konuşmasında ülkesinin ciddi sosyo-ekonomik sorunlarına ise hiç değinmedi.