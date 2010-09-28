T24 LogoT24 Logo
Dünya

CASTRO YİNE ABD'YE ÇATTI HAVANA (A.A)

28 Eylül 2010 22:51

-CASTRO YİNE ABD'YE ÇATTI HAVANA (A.A) - 28.09.2010 - Küba'nın sağlık nedenleriyle görevini kardeşine devreden efsanevi lideri Fidel Castro, Devrim Savunma Komitelerinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla halka hitap etti. Castro, konuşmasında, ''Devrimimiz, dünyanın en güçlü imparatorluğu olan Yankee imparatorluğuyla karşı karşıya. Bu barbar bir imparatorluk, liderlerinin çoğu da barbardı. Bu en savaşçı imparatorluktur'' ifadesini kullandı. Her zamanki gibi asker yeşili ceketi ve şapkasıyla konuşma yapmaya gelen 84 yaşındaki ''Başkumandan'', ''Kapitalizmin hiçbir ahlaki değeri yoktur, hiçbir etiği yoktur, herşey ticaridir. Bir halkı böyle eğitemezsiniz, onu egoistleştirirsiniz'' dedi. Hala Komünist Parti'nin Birinci Sekreteri olan Castro, konuşmasında ülkesinin ciddi sosyo-ekonomik sorunlarına ise hiç değinmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24