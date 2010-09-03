-CASTRO YENİDEN MEYDANLARDA HAVANA (A.A) - 03.09.2010 - Küba lideri Fidel Castro, dört yıldır ilk kez açık havada büyük bir gösteriye başkanlık etti. Tepeden tırnağa haki renkli kıyafeti ve başında kasketi olduğu halde "başkumandan Castro" Havana Üniversitesi'nin önünde toplanan ve dünyada barış ile nükleer silahsızlanma isteyen binlerce öğrencinin gösterisine liderlik yaptı. Sağlık nedenleriyle 31 Temmuz 2006'da başkanlık görevini kardeşi Raul Castro'ya devreden Fidel Castro, tribünde ayakta 45 dakika süreyle yaptığı konuşmada, ABD ile müttefiki İsrail ve İran arasında bir nükleer savaş olasılığı konusunda uyarıda bulundu. Güneşin etkili olmasından önce sabah çok erken saatlerde düzenlenen ve üniversitelerin açılmasından birkaç gün öncesine denk gelen gösteri televizyondan da naklen yayımlandı. Konuşmasında 1940'lı yılların sonlarında bu üniversitede hukuk okuduğu yıllarda, kendi dönemleri ve yükümlülükleri konusunda bilinçlenmeye başladığını belirten 1959 Küba devriminin babası, ciddi sağlık sorunlarından sonra üniversitenin merdivenlerini bir daha göreceğini hiç düşünmediğini söyledi. Castro, nükleer silahların ortadan kalkması çağrısı yaptı ve Kübalı üniversite öğrencilerine barış mücadelesinde verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.