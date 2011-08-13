-Castro yaş günü törenine katılmadı HAVANA (A.A) - 13.08.2011 - Küba devriminin lideri Fidel Castro, 85 yaşını doldurdu. Castro'nun 85'inci yaş günü için başkent Havana'daki Karl Marx tiyatrosunda, kendisi ve iktidarı devrettiği kardeşi Raul Castro'nun da katılmadığı bir tören düzenlendi. 1959'dan itibaren başbakan, 1976'dan beri de devlet başkanı olarak Küba'nın tarihine yön veren ve bu süre içinde iktidarını yıkmak için mücadele veren 9 ABD başkanı gören Castro, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 2006'de başkanlığı kardeşi Raul Castro'ya devretmiş, Raul Castro 2008'de resmen devlet başkanı olmuştu.