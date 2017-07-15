Castro, Trump’ın cepheleşme politikasını reddetti

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, ABD’nin Küba’ya karşı yaptırım kararıyla ilgili konuştu. Castro, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın ‘cepheleşme" politikasını reddederek "Zorlama ya da baskı yoluyla devrimi yok etmek isteyen her strateji başarısız olacaktır” dedi.

Küba Cumhuriyeti Halkın İktidarı Ulusal Meclisinin 9. düzenli oturumunda konuşan Küba Devlet Başkanı Raul Castro, ABD Başkanı Trump’ın 55 yıldan fazla süren ve başarısızlığa uğrayan cepheleşme politikasına geri dönerek Küba’yı izole etmeye çalıştığını ifade etti.

Zorlama ya da baskı yoluyla devrimi yok etmek isteyen her strateji başarısız olacaktır” şeklinde konuşan Castro şöyle devam etti: "Tartışılmaz ki Küba'yı izole etme çabasındaki ABD en sonunda kendisini büyük bir izolasyonun içinde bulacaktır. Ülkemize karşı yürütülen düşmanlık politikası, Latin Amerika ve Karayiplerle ilişkilerinde ciddi bir engel haline geldi ve uluslararası toplum tarafından neredeyse oybirliğiyle reddedildi.”

“İş yapabilir, birlikte yaşayabiliriz"

Başkan Castro Küba’nın ABD ile diyaloğunda "saygılı ve koşulsuz’ olduğunu vurgulayarak iki komşu ulusun farklılıklarına saygı göstererek işbirliği yapabileceğini ve birlikte yaşayabileceğini ifade etti.

Donald Trump, önceki başkan Barrack Obama’nın açık kapı politikasından uzaklaşmış ve ABD vatandaşlarının Küba seyahatleriyle ilgili düzenlemeleri sertleştirme, Küba ordusuna ait şirketlerle iş yapan ABD’Li şirketlerin faaliyetleri de sınırlandırma, Küba ordusu ve istihbarat servisine doğrudan ödeme yapılmasını da yasaklama kararı almıştı. (DHA)