-Castro, tek parti sistemini savundu HAVANA (A.A) - 29.01.2012 - Küba Devlet Başkanı Raul Castro, ülkesinin tek parti sistemini savundu. Raul Castro, Komünist Parti'nin ulusal konferansının kapanış konuşmasında, tek partili sistemden vazgeçilmeyeceğini ifade ederek, bazılarının, bu konferansın, devrimin yarım asırdan uzun süredir savaşını verdiği sosyal ve siyasi sistemin parçalara ayrılmasının başlangıcını oluşturacağı yanılgısına düştüklerini söyledi. Castro 40 dakika süren konuşmasında, tek partili sistem ilkesini bırakmanın, topraklarında emperyalizmin partisi ya da partilerini meşrulaştırmakla eşdeğer olacağını belirtti. İktidarın sadece zenginlerin ellerinde bulunduğunu savunduğu ABD'deki demokratik sistemi sert bir dille eleştiren Castro, Küba'nın tek partiye sahip olmasına rağmen, iş yeri toplantıları ve parti yoluyla tüm vatandaşlarının siyasi hayata katılımı için çaba gösterdiğini kaydetti. Castro, parti delegelerini, devrime ABD'nin hayal edebileceği her şeyden çok daha büyük tehdit oluşturan yolsuzlukla mücadele konusunda sert biçimde uyararak, Kübalı yetkililerin görev süresini sınırlandırma sözünü yineledi.