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Dünya

CASTRO PARTİ YÖNETİMİNİ BIRAKTI HAVANA (A.A)

19 Nisan 2011 12:30

-CASTRO PARTİ YÖNETİMİNİ BIRAKTI HAVANA (A.A) - 19.04.2011 - Küba lideri Fidel Castro, Komünist Parti yönetiminden vazgeçtiğini teyit etti. Resmi yayın organları tarafından yayımlanan makalede Castro, Merkez Komite'den ayrılmak istediğini belirtti ve ''Raul (Castro) parti bünyesinde hiçbir sorumluluk istemediğimi biliyordu'' ifadesini kullandı. 84 yaşındaki Fidel Castro, 1965'ten beri Komünist Parti'nin Merkez Komite Genel Sekreterliğini yürütüyordu. Komünist Parti 6. Kongresini yapıyor. Kongrede, Fidel Castro'nun kardeşi, Devlet Başkanı Raul Castro'nun reformları kabul edilmişti.

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