Castro: Obama suikaste uğrayabilir

T24 - Küba'nın eski lideri Castro, Obama'nın suikaste uğrayabileceğini söyledi.

Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro, ABD Başkanı Barack Obama'nın suikaste uğrayabileceğini söyledi.

Küba Televizyonu'na konuşan Castro muhabirin, "Obama'ya yönelik bir suikast olabilir mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Evet, suikast olabilir. Ama bunun şimdi olacağını düşünmüyorum. Yine de Obama dikkatli davranmalı ve herkese güvenmemeli. Saçma ve mantıksız şeyler olabilir. Obama kendine nasıl dikkat edeceğini bilir ve gerekli güvenlik önlemlerini alır. Onu korumak için seçilen insanlar, satın alınamayacak gerçek profesyonelle"

Venezuela-Kolombiya gerilimine de değinen Fidel Castro, Kolombiya'nın Venezuela'ya saldırma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Bir süredir ilişkileri gergin seyreden Kolombiya ve Venezuela'nın devlet başkanlarının bugün biraraya gelmeleri bekleniyor.